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تشبثًا بالأرض ودفاعاً عن المقدسات

بالصور الآلاف يُحيون فجر "لن نرحل" في الأقصى المبارك

11 مارس 2022 . الساعة 05:15 بتوقيت القدس
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لبّى آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل، نداء حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان "فجر لن نرحل"، دفاعًا عن القدس والأقصى.

وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم أجواء البرد الشديد، وإجراءات الاحتلال التعسفية ومحاولتها عرقلة دخول المصلين.

واحتشد الآلاف للأسبوع الحادي عشرعلى التوالي في مصليات المسجد الأقصى المبارك بمشاركة واسعة من النساء والعائلات الذين أموا المسجد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم.

وكانت حركة حماس قد دعت للمشاركة في صلاة الفجر، استمراراً وتعزيزاً لهذا الحراك المبارك، ودفاعاً عن القدس والأقصى، ووفاءً للدماء الزكية التي بُذلت على عتباته، وتأكيداً على تمسكنا بحقوقنا المشروعة، وفي مقدّمتها تحرير أرضنا ومقدساتنا.

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#الأقصى #القدس #حملة الفجر العظيم

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