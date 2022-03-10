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تظاهرتين مركزيتين.. دعوات للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض

10 مارس 2022 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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جانب من إحياء فعاليات يوم الأرض (صورة أرشيفية)

دعا رئيس بلدية عرابة وسكرتير اللجنة القطرية للسلطات المحلية واكد نصار، الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 للمشاركة في فعاليات ذكرى يوم الأرض في الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال واكد في تصريح لموقع "الجرمق"، لقد تقرر إقامة نشاطين مركزيين في عرابة البطوف وفي النقب، مشيرًا إلى أنه سيجري العمل على مهرجان في عرابة وهو نشاط تقليدي يتم تنظيمه منذ عام 1976.

ولفت إلى أن النشاط الآخر سيكون في النقب لدعم صمود الأهالي في ظل دفاعهم عن أراضيهم التي تتعرض للتحريش والتجريف ومحاولات الاستيلاء من سلطات الاحتلال.

وأشار نصار إلى أن فعاليات يوم الأرض ستمد في كل مدن وبلدات أراضي48، حيث تشمل النشاطات فعاليات كزيارة أضرحة الشهداء وتظاهرات محلية تنطلق في عدة مناطق، إلى جانب أنشطة تربوية وتثقيفية.

وقال: "ذكرى يوم الأرض هي مناسبة عزيزة علينا وعلى مجتمعنا العربي في البلاد.. هذه المناسبة ترتبط بخطة ومؤامرة سلطوية لوضع اليد على أراضينا وسلبنا أهم مقومات وجودنا وهو الأرض.. ومن عرابة انطلقت الشرارة الأولى ليوم الأرض عام 1976".

وتابع، "عرابة قدمت التضحيات في سبيل الدفاع عن الأرض والتمسك بها.. صودرت أراضي عرابة عام 1976.. وتمكن الأهالي من استعادة الأرض التي صودرت عام 1986 بعد مثابرة و نضال عنيد ومتواصل ومنذ ذلك اليوم ونحن نحيي هذه المناسبة بشكل سنوي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#النقب #يوم الأرض

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