أمضى 20 عاماً في السجون.. الاحتلال يفرج عن الأسير زياد جبارين من أم الفحم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير زياد محمود جبارين (54 عاما) من مدينة أم الفحم في الأراضي المحتلة عام 48، بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال اعتقل جبارين بتاريخ 5/3/2002 وكان يبلغ من العمر (34 عاما)، وفرضت المحكمة عليه الاعتقال لمدة 20 عاما.

وأشار إلى أن لدى جبارين خمسة أبناء، توفي أكبرهم (محمود) قبل أكثر من عام، جراء تعرضه لحادث دعس في منطقة النقب، وحرمت إدارة سجون الاحتلال جبارين من الخروج لوداع ابنه رغم صدور قرار من محكمة الاحتلال يسمح له بذلك.

وفي أم الفحم، خرجت عشرات المركبات في موكب طويل، وتوجه الأهالي إلى مركز المدينة لاستقبال جبارين.

المصدر / فلسطين أون لاين