أبو كويك يستنكر اقتحام نائب الرئيس الأمريكي السابق للمسجد الإبراهيمي

استنكر القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، اقتحام نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بينس، للمسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، برفقة قادة مستوطنين وأعضاء في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس.

وقال أبو كويك، في تصريح صحفي، "إن هذا الاقتحام يعد جريمة مدانة ونكراء ضد شعبنا الفلسطيني وأماكنه المقدسة، وتشجيعا وتأييدا للاحتلال وممارساته التهويدية ضد المسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وأضاف أن هذا العمل يأتي ضمن الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال وتبنيا لروايته وأساطيره الكاذبة، واستهتارا بالحقوق والقيم الإنسانية والرموز والأماكن والمقدسات الدينية الخاصة بالشعوب والديانات السماوية، التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتعددة ذات العلاقة.

وأشار إلى تزامن اقتحام المسؤول الأمريكي السابق للمسجد الإبراهيمي "الممنهج والمدبر مع توقيت يشهد تصعيدا للإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وحقوقه الأساسية، وتصعيد القتل المتعمد ضد أبناء شعبنا من قبل جنود الاحتلال".

واقتحم بينس المعروف بتأييده الشديد لكيان الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية المسجد الإبراهيمي برفقة عدد من قادة المستوطنين الذين أجروا جولة له في المكان.

ووصل بينس إلى كيان الاحتلال قبل أيام، والتقى مع عدد من مسؤولي الكيان، كما اقتحم حائط البراق في القدس المحتلة وأدى طقوسا تلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين