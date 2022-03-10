"شرطة المكافحة" تفكك شبكة تهريب وترويج مواد مُخدرة بغزة

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، اليوم الخميس، أنها تمكنت من تفكيك شبكة تهريب وترويج مواد مُخدرة داخل قطاع غزة.

وقال العقيد أنور زعرب نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، إن جهوداً مضنية لضباط وعناصر المكافحة خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة من تجار ومهربي المواد المخدرة، وضبط كمية من المواد المخدرة.

وأضاف زعرب، في تصريح صحفي، أن معلومات خاصة وردت إلى إدارة المكافحة أسهمت باعتقال أحد مهربي المخدرات، الأمر الذي أفضى إلى كشف وتفكيك شبكة من المهربين والمروجين.

وأشار إلى توقيف 10 من التجار والمهربين أثناء مهام خاصة خلال الأسابيع الماضية في عدة محافظات بالقطاع، لافتاً إلى أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة.

وأوضح زعرب أن المهام تمثلت بالتحري والمتابعة والمراقبة، إلى جانب حواجز وتفتيش وكمائن، بناءً على المعلومات التي تم التوصل إليها خلال التحقيق، وذلك بتعاون وإسناد من قبل سائر الإدارات الشرطية، ومتابعة وإشراف مباشر من قيادة الشرطة.

وتابع "تم توقيف 10 من تجار ومهربي المخدرات خلال تلك المهام، والذين تتوزع أدوارهم ما بين التهريب والترويج والتخزين للمواد المخدرة".

وأضاف: "تم ضبط 102 فروش حشيش، و23 ألف حبة مخدرة "روتانا"، و100 حبة مخدرة "أترامال"، إلى جانب نصف كيلو من مادة البانجو، ومبالغ مالية بحوزة المقبوض عليهم".

وأشار إلى كشفهم الطرق والآليات التي اتبعها المهربون في تهريب المواد المخدرات وتخزينها.

ونوه زعرب إلى إحالة الموقوفين والمضبوطات إلى هيئة القضاء العسكري لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وشدّد نائب مدير إدارة "المكافحة"، على أنهم يواصلون بكل جهودهم المكثفة في محاربة آفة المخدرات، ومنع انتشار السموم داخل المجتمع الفلسطيني، وملاحقة تجارها ومروجيها.

المصدر / فلسطين أون لاين