"Gdex".. معرض ينقل معدات طب الأسنان من العالم لغزة

غزة/ عبد الرحمن مهاني:

عيون طامحة ونظرات إعجاب تراها على وجوه الزوار الذين توافدوا اليوم الخميس، لمعرض " Gdex" للأجهزة الطبية، الذي يقيمه اتحاد شركات الأسنان بغزة.

وافتتحت فعاليات المعرض في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة بحضور أطباء الأسنان ورجال الأعمال والمشاركين في المعرض.

يضم المعرض في زواياه أكثر من (20) زاوية مشاركة، وفي طياته العديد من المعدات اللازمة لمهنة طبيب الأسنان.

عضو مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان الدكتور جمال نعيم لـ"فلسطين أون لاين" قال، إن النقابة تبقى دائماً داعماً لأي نشاط علمي واقتصادي يخص أطباء الأسنان وبالتحديد ما يرفع مستواهم العلمي والأدائي.

وعد أن المعرض هو الأكثر تميزاً وعدداً، حيث استطاع اتحاد شركات الأسنان القائم على المعرض توفير كافة المعدات التي يحتاجها طبيب الأسنان الموجودة في جميع أنحاء العالم وبأسعار تناسب الجميع.

وأشار إلى وجود مراكز تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءة الطالب والطبيب.

وأكد نعيم، أن الحصار المفروض على غزة منع دخول الكثير من المعدات والأجهزة والمواد اللازمة للمهنة، ولكن بجهد الزملاء في الاتحاد استطاعوا توفير الكثير من المواد اللازمة للمهنة.

ومن أمام زاوية العرض الخاصة به، يقول مهندس الأجهزة الطبية همام الريس، "أشارك اليوم للمرة الثالثة على التوالي في هذا المعرض"، موضحاً انه متخصص في العديد من الأجهزة الطبية وخاصة ما هو لازم لزراعة الأسنان.

وتابع على الرغم من المعاناة التي نلمسها في غزة، استطعنا إدخال أجهزة جديدة، ونعمل من خلال تلك المعارض نعمل على توفيرها للأطباء وبتكلفة مناسبة.

من جانبها تشارك الدكتورة أمل بهجة، في المعرض سعياً منها لتوفير المعدات اللازمة لطلبة طب الاسنان وللأطباء كذلك بأفضل الأسعار والجودة، على أن يكون هناك إقبال من أصحاب المهنة.

بدوره قال الطالب في كلية طب الأسنان أمير الحداد، "أكثر ما دفعني للمشاركة في المعرض هو أسعاره المناسبة والجودة العالية التي لم نجدها في الخارج، بالتالي يعود علينا كطلاب بالنفع والتحفيز".









