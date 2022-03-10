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مخابز بيت لحم تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق

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بالصور مخابز بيت لحم تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق

10 مارس 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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مخابز بيت لحم تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الأساسية الداخلية في صناعة الخبز (مواقع)

أغلقت مخابز محافظة بيت لحم، أبوابها اليوم الخميس، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق بشكل كبير، وتأثير ذلك على قدرتهم على العمل.

وكانت لجنة مخابز بيت لحم، أعلنت مساء أمس الأربعاء، الإضراب عن العمل اليوم؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق.

وأكدت اللجنة في بيان، إغلاق المخابز في بيت لحم اليوم الخميس، في ظل ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز.

وجاء في البيان، أنّ هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع السبل في محاولة للتوصل إلى حلول مرضية مع ذوي الاختصاص.

واتهمت لجنة المخابز، أصحاب المطاحن المحلية، وكبار التجار والمستوردين، بالتسبب في ارتفاع الأسعار الحاصل في المواد الأساسية الداخلة في صناعة الخبز، بالاحتكار غير المبرر للأسعار وأهمها الطحين.

وقالت إن "هذه الارتفاعات تشكّل عبئًا ثقيلًا عليهم يجعلهم غير قادرين على الاستمرار في العمل، في ظل ما وصفوه بارتفاعات "لا طاقة لهم بهم".

وشهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، خصوصاً أسعار الدقيق والسكر ومشتقات البترول.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غلاء الأسعار #الضفة الغربية #مخابز بيت لحم

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