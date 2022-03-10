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حماس تجدد دعوتها لعدم التعامل مع منشورات مفبركة منسوبة لقياداتها

10 مارس 2022 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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تصريحات مفبركة تقف خلفها جهات مشبوهة

جددت حركة حماس، دعوتها إلى عدم التعامل مع منشورات مفبركة منسوبة لقياداتها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحركة بخصوص التصريحات الخاصة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي اليوم، "نتابع في حركة (حماس) تصاعد المنشورات المفبركة باسم قيادات الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي ونجدد التأكيد أن هذه التصريحات هي محض فبركات إعلامية".

وأكد برهوم، أن هذه التصريحات تقف خلفها جهات مشبوهة تحاول يائسةً التشويش على مواقف الحركة.

وجدد الدعوة إلى عدم التعامل مع هذه التصريحات أو نشرها، والرجوع عند تناولها إلى المصادر الرسمية للحركة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فوزي برهوم

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