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"حماس": اعتقالات السلطة لأبناء شعبنا جريمة وانتهاك لكل الأعراف والقيم الوطنية

10 مارس 2022 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد الرحمن شديد: إن "استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني مع الاحتلال، واعتقال المواطنين على خلفية نضالية وسياسية هي جريمة وانتهاك لكل الأعراف والقيم الوطنية، يجب أن تتوقف فورًا".

وأشار شديد في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أنَّ ارتكاب أجهزة السلطة لانتهاكات مختلفة منها 187 انتهاكاً وفق تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين خلال فبراير الماضي، واعتقال المواطنين وتعريضهم للتعذيب البشع، يهدّد نسيجنا المجتمعي الذي يعيش حالة وحدة ميدانية في مواجهة عدوان المستوطنين.

ودعا الكل الوطني إلى العمل المشترك والضغط على قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، في الوقت الذي يضطر فيه المعتقلون في سجون السلطة، وذووهم، كما المعتقل السياسي عبد الله أبو زميرو ووالدته، والمعتقل السياسي عبد الرحمن بشتاوي، إلى الإضراب عن الطعام، طلبًا للعدالة المفقودة.

وأكد شديد رفض "حماس" للاعتقال السياسي، داعيًا السلطة للامتثال للقانون، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحماية شعبنا من الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #اعتقالات السلطة #الاعتقال السياسي #عبد الرحمن شديد

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