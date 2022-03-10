مطلوب مصور وفني مونتاج للعمل في جمعية بغزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية غزي دستك - مكتب قطاع غزة- يعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة "مصور وفني مونتاج" على أن تتوفر في المتقدم للوظيفة الشروط والمواصفات التالية:

الهدف من الوظيفة: تصوير فوتوغراف وفيديو لجميع أنشطة المشاريع التي تقوم بتنفيذها، وتصميم البوسترات واليافطات والصور التسويقية للمشاريع.

المهام والواجبات الوظيفية:

- يجيد العمل على آلات التصوير الاحترافية وملّم بأساسيات التصوير.

- تصوير وتوثيق أعمال الجمعية وأنشطة المشاريع بنظام الفوتوغرافي والفيديو.

- عمل مونتاج وجرافيك لجميع الفيديوهات الواردة من المشاريع التي تم تصويرها.

- تصميم وتنسيق صور ويافطات خاصة بالمشاريع وتصميم صور تسويقية لمشاريع أخرى.

- انتاج فيديوهات تسويقية (برومو) للمشاريع التي يتم تسويقها.

- القدرة على اعداد الصور والأفلام بنظام الجرافيك والإنفو جرافيك.

ظروف العمل الخاصة بالوظيفة:

- القدرة على انجاز الأعمال الفنية المطلوبة منه بشكل سريع وبكفاءة عالية.

- القدرة على تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن روح الفريق والانسجام مع سياسة الإدارة العليا.

- القدرة على العمل في الطوارئ والأزمات.

- لديه الخبرة والقدرة على العمل بكافة الظروف المحيطة.

مواصفات شاغل الوظيفة:

- يحمل درجة الدبلوم في أي تخصصات ذات علاقة.

- يتمتع بمهارة ممتازة في استخدام الكاميرات والتعامل معها.

- لديه خبرة في استخدام ملحقات أجهزة التصوير.

- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المونتاج والتصوير.

- أن يتوفر لديه الحس الفني والإبداعي في التصوير.

- امتلاك مهارات عالية في الاتصال الفعال والتنسيق.

- مهارات عالية في استخدام الحاسوب وخاصة برامج مجموعة أدوبي والأوفيس وباقي البرامج الخاصة بالمجال.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

- العمر بين 20-30 عام.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم لشغل هذه الوظيفة أن يقوم بتعبئة الطلب وذلك من خلال الضغط ( هنا ) مع إرفاق السيرة الذاتية ورابط خاص بنماذج الأعمال في موعد أقصاه 16/3/2022م.

- ملاحظة/ يخضع المتقدم أولاً لثلاثة أشهر تجريبية، وسيتم اختيار شخص واحد على الأقل.