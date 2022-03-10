مطلوب مصور وفني مونتاج للعمل في جمعية بغزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية غزي دستك - مكتب قطاع غزة- يعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة "مصور وفني مونتاج" على أن تتوفر في المتقدم للوظيفة الشروط والمواصفات التالية:
الهدف من الوظيفة: تصوير فوتوغراف وفيديو لجميع أنشطة المشاريع التي تقوم بتنفيذها، وتصميم البوسترات واليافطات والصور التسويقية للمشاريع.
المهام والواجبات الوظيفية:
- يجيد العمل على آلات التصوير الاحترافية وملّم بأساسيات التصوير.
- تصوير وتوثيق أعمال الجمعية وأنشطة المشاريع بنظام الفوتوغرافي والفيديو.
- عمل مونتاج وجرافيك لجميع الفيديوهات الواردة من المشاريع التي تم تصويرها.
- تصميم وتنسيق صور ويافطات خاصة بالمشاريع وتصميم صور تسويقية لمشاريع أخرى.
- انتاج فيديوهات تسويقية (برومو) للمشاريع التي يتم تسويقها.
- القدرة على اعداد الصور والأفلام بنظام الجرافيك والإنفو جرافيك.
ظروف العمل الخاصة بالوظيفة:
- القدرة على انجاز الأعمال الفنية المطلوبة منه بشكل سريع وبكفاءة عالية.
- القدرة على تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن روح الفريق والانسجام مع سياسة الإدارة العليا.
- القدرة على العمل في الطوارئ والأزمات.
- لديه الخبرة والقدرة على العمل بكافة الظروف المحيطة.
مواصفات شاغل الوظيفة:
- يحمل درجة الدبلوم في أي تخصصات ذات علاقة.
- يتمتع بمهارة ممتازة في استخدام الكاميرات والتعامل معها.
- لديه خبرة في استخدام ملحقات أجهزة التصوير.
- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المونتاج والتصوير.
- أن يتوفر لديه الحس الفني والإبداعي في التصوير.
- امتلاك مهارات عالية في الاتصال الفعال والتنسيق.
- مهارات عالية في استخدام الحاسوب وخاصة برامج مجموعة أدوبي والأوفيس وباقي البرامج الخاصة بالمجال.
- أن يكون من سكان مدينة غزة.
- العمر بين 20-30 عام.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتقدم لشغل هذه الوظيفة أن يقوم بتعبئة الطلب وذلك من خلال الضغط ( هنا ) مع إرفاق السيرة الذاتية ورابط خاص بنماذج الأعمال في موعد أقصاه 16/3/2022م.
- ملاحظة/ يخضع المتقدم أولاً لثلاثة أشهر تجريبية، وسيتم اختيار شخص واحد على الأقل.