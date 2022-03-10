"كتلة الصحفي" تنفذ حملة "حب وامتنان" بمناسبة يوم المرأة العالمي

أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني ، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة زيارات للصحفيات في بعض المؤسسات الصحفية وكذلك مكتب الإعلام الحكومي في مدينة غزة، تحت عنوان "حب وامتنان بمناسبة يوم المرأة العالمي".

وبحسب بيان صحفي للكتلة، بدأت الجولة من مكتب الأستاذة فاطمة شراب رئيس الحركة النسائية والتي رحبت بجهود كتلة الصحفي الفلسطيني وخاصة الموجة نحو الصحفية الفلسطينية.

بدوره؛ أكد عماد زقوت رئيس مجلس كتلة الصحفي أن الصحفية الفلسطينية هي شريك قوي لزميلها الصحفي في كل ميادين الصحافة والإعلام.

ومن جهتها، أعربت نائب رئيس مجلس كتلة الصحفي، سميرة نصار، عن تقديرها للصحفية الفلسطينية وجهودها الجلية وخاصة في قطاع غزة البؤرة الساخنة التي تحتاج كل الجهود الصحفية لإبراز معاناتها وصمودها.

وقالت: "إن الصحفية الفلسطينية رغم كل التحديات استطاعت أن تكون رقما في الاعلام وإدارته، وان هذه الزيارة هي زيارة حب وامتنان لزميلات المهنة".

المصدر / فلسطين أون لاين