الاحتلال يمدد توقيف أسير من جنين للمرة الـ11 على التوالي

مددت (محكمة) الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سالم، اليوم الخميس، توقيف الأسير محمد فياض بشناق من قرية رمانة غرب محافظة جنين للمرة الـ11 على التوالي.

وقالت عائلته لوكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة: إن "سلطات الاحتلال مددت توقيف الأسير محمد حتى السابع من الشهر المقبل بحجة استمرار التحقيق معه".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير محمد بتاريخ 28–8-2021 على حاجز زعترة أثناء عودته من عمله في رام الله، ويقبع حاليا في سجن "مجدو".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين