9وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 9 وفياتٍ و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تعافي 745 حالة، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة أنه تمّ تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة القدس، وحالتان في مدينة الخليل، و1 في بيت لحم و1 في طولكرم و1 في قلقيلة.

وأشارت إلى أنّ الإصابات الجديدة سجّلت على النحو التالي: قلقيلية 7، طولكرم 8، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 12، جنين 7، رام الله والبيرة 16، طوباس 1، الخليل 5، بيت لحم 2، قطاع غزة 215، مدينة القدس 50، بعد إجراء 1919 فحصاً.

ولفتت الصحة إلى وجود 41 مُصابًا بكورونا في غرف العناية المُكثّفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المُستشفيات في الضفة 73 مرضى، بينهم 21 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أنّ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 0.9% من مُجمل الإصابات.

وذكرت أنّ حالات التعافي الجديدة توزّعت حسب التالي: "قلقيلية 5، طولكرم 9، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 36، جنين 24، رام الله والبيرة 26، طوباس 2، الخليل 15، بيت لحم 11، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 500، مدينة القدس 110".

المصدر / فلسطين أون لاين