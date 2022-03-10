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نائب الرئيس الأمريكي السابق يقتحم المسجد الإبراهيمي

10 مارس 2022 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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مايك بينس أثناء اقتحامه المسجد الإبراهيمي

كشفت مصادر محلية، أن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل، اليوم الخميس، بحماية من قوات الاحتلال.

وقالت المصادر، إن "بينس" المعروف بتأييده الشديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعها الاستيطانية اقتحم المسجد بحضور عدد من قادة المستوطنين الذين أجروا جولة له في المكان.

ووصل بينس إلى فلسطين المحتلة، قبل أيام، والتقى مع عدد من المسؤوليين الإسرائيليين، بينهم رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وأكد خلال الاجتماعات على دعمه المطلق لـ"إسرائيل"، كما زار حائط البراق في القدس المحتلة الذي يسيطر عليه المستوطنون وأدى فيه صلوات تلمودية.

والتقى بينس خلال زيارته أيضاً ميريام أديلسون، زوجة الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي يعرف بـ"صانع ترامب"، وسط توقعات أن يترشح بينس للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في عام 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحامات #المسجد الإبراهيمي

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