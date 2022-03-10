"الجهاد": دعم الإدارة الأمريكية لـ"القبة الحديدية" يؤكد أنها شريكة في الجرائم ضد الفلسطينيين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إنّ دعم واشنطن للقبة الحديدية الإسرائيلية بمليار دولار، يؤكد الدعم اللامتناهي من قبل الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المدلل، في تصريحات خاصة لوكالة "شهاب"، :"إنّ هذا الدعم يؤكد أنّ الإدارة الأمريكية شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في المعركة والجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني".

وأكد أنّ الدعم الأمريكي لن يحميَ الاحتلال الإسرائيلي من صواريخ المقاومة الفلسطينية، كما لم تستطع أن تصدّ القبة الحديدية في السابق 90% من الصواريخ.

وبيّن أنّ صواريخ المقاومة صُنعت بأيدٍ فلسطينية بعيدًا عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، لذلك زرعت الرّعب بداخل الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت المدلل إلى أن لا شيء يمنع المقاومة الفلسطينية من الاستمرار في تطوير أسلحتها، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالصواريخ أو في نُقاط التماس الحدودية بغزة والضفة الغربية.

ووفقًا له "الدول العربية والإسلامية تغُضُّ الطرف عن دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، بالرغم من أنّ القضية الفلسطينية مركزية للأمة، والقدس ليس ملك للفلسطينيين وحدهم".

وأوضح المدلل أنه في ظلّ استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدّ مدينة القدس والمسجد الأقصى، يجب على الأمة العربية والإسلامية تصويب بوصلتها تجاه دعم الفلسطينيين".

وذكر موقع "يسرائيل ديفينس" أنّ الميزانية تشمل 1.5 تريليون دولار، من بينها 730 مليار دولار للمنظومة الدفاعية الأمريكية، بينما تشمل الميزانية المصادقة على دعم منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بمبلغ مليار دولار، وذلك لصالح تصنيع صواريخ إضافية للقبة الحديدية من طراز "تامير".

المصدر / فلسطين أون لاين