فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الجهاد": دعم الإدارة الأمريكية لـ"القبة الحديدية" يؤكد أنها شريكة في الجرائم ضد الفلسطينيين

الاعتداء على رواتب المتقاعدين غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني

فرص عمل في مؤسسة صحفية

135 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"

في يوم المرأة العالمي.. تسحق أعمار الأسيرات ومُحررات يستذكرن "الانتظار المميت"

الأسرى يعلنون الإضراب عن الطعام بـ 25 آذار الجاري

"الشباب والثقافة" تطالب بمحاسبة القائمين على فيلم "صالون هدى"

وكيل شؤون المرأة بغزة: واقع الفلسطينيات تحت الاحتلال قاسٍ جدًّا ومعاناتهن مُركَّبة

نساء "بيتا".. شقائق الرجال في المقاومة ولا يبرحن الجبل

الإعلام الحكومي: فيلم "صالون هدى" يسيء لنضال شعبنا

إعلان تيك توك داخلي

لن يحمي الاحتلال من صواريخ المقاومة..

"الجهاد": دعم الإدارة الأمريكية لـ"القبة الحديدية" يؤكد أنها شريكة في الجرائم ضد الفلسطينيين

10 مارس 2022 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إنّ دعم واشنطن للقبة الحديدية الإسرائيلية بمليار دولار، يؤكد الدعم اللامتناهي من قبل الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المدلل، في تصريحات خاصة لوكالة "شهاب"، :"إنّ هذا الدعم يؤكد أنّ الإدارة الأمريكية شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في المعركة والجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني".

وأكد أنّ الدعم الأمريكي لن يحميَ الاحتلال الإسرائيلي من صواريخ المقاومة الفلسطينية، كما لم تستطع أن تصدّ القبة الحديدية في السابق 90% من الصواريخ.

وبيّن أنّ صواريخ المقاومة صُنعت بأيدٍ فلسطينية بعيدًا عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، لذلك زرعت الرّعب بداخل الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت المدلل إلى أن لا شيء يمنع المقاومة الفلسطينية من الاستمرار في تطوير أسلحتها، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالصواريخ أو في نُقاط التماس الحدودية بغزة والضفة الغربية.

ووفقًا له "الدول العربية والإسلامية تغُضُّ الطرف عن دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، بالرغم من أنّ القضية الفلسطينية مركزية للأمة، والقدس ليس ملك للفلسطينيين وحدهم".

وأوضح المدلل أنه في ظلّ استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدّ مدينة القدس والمسجد الأقصى، يجب على الأمة العربية والإسلامية تصويب بوصلتها تجاه دعم الفلسطينيين".

 وذكر موقع "يسرائيل ديفينس" أنّ الميزانية تشمل 1.5 تريليون دولار، من بينها 730 مليار دولار للمنظومة الدفاعية الأمريكية، بينما تشمل الميزانية المصادقة على دعم منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بمبلغ مليار دولار، وذلك لصالح تصنيع صواريخ إضافية للقبة الحديدية من طراز "تامير".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال الاسرائيلي #القبة الحديدية #الدعم الأمريكي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة