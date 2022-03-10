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شباب المغازي وخدمات رفح يفتتحان دوري "جوال" لكرة السلة

10 مارس 2022 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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شباب المغازي وخدمات رفح يفتتحان دوري
غزة/ وائل الحلبي:

أجرى اتحاد كرة السلة قرعة بطولة دوري "جوال" لكرة السلة لموسم 2022، والتي أقيمت صباح أمس في مقر الاتحاد غرب مدينة غزة بحضور خليل أبو شمالة نائبي رئيس الاتحاد والأعضاء، ومحمد صقر مندوب المجلس الأعلى للرياضة وممثلي الأندية المشاركة.

وأعلن الاتحاد عن انطلاق منافسات البطولة يوم الأربعاء القادم 16/3/2022، حيث سيقص فريقا شباب المغازي وخدمات رفح شريط الافتتاح على صالة الشهيد سعد صايل.

وكان اتحاد كرة السلة اختتم قبل أيام قليلة بطولة كأس جوال لكرة السلة، والتي شهدت تتويج خدمات المغازي باللقب للموسم الثاني على التوالي بفوزه على جاره خدمات البريج في المباراة النهائية التي جرت وسط حضور أكثر من خمسة آلاف مشجع.

وأسفرت القرعة عن مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري والتي جاءت على النحو التالي:

شباب المغازي x خدمات رفح

شباب البريج x خدمات المغازي

خدمات البريج x غزة الرياضي.

 

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#كرة السلة #دوري جوال

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