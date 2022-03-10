منتخب الكرة الشاطئية يواصل تدريباته استعدادا لبطولة غرب آسيا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

واصل منتخب كرة القدم الشاطئية تدريباته على ملعب نماء شرق مدينة غزة، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها السعودية في شهر مايو القادم.

وقلص مدرب المنتخب عماد هاشم عدد اللاعبين إلى "16" من بين "27" في القائمة الأولية، بانتظار قرار اللجنة المنظمة للإعلان عن القائمة النهائية.

ويخوض المنتخب تدريبين أسبوعياً في الوقت الحالي، يتم التركيز خلالهما على الجوانب التكتيكية، في ظل جاهزية اللاعبين بدنياً، في حين سترتفع وتيرة التدريبات خلال شهر رمضان مع قرب موعد السفر للمشاركة في البطولة.

ويلعب المنتخب مباريات داخلية بين اللاعبين، في ظل عدم وجود فرق متخصصة في غزة، ويقود المباريات الحكمين الدوليين محمود أبو مصطفى، ومحمود الصواف.

ويحظى منتخب الكرة الشاطئية باهتمام بالغ من اتحاد كرة القدم، في ظل تحقيقه نتائج لافتة في المسابقات المختلفة، وحصده لبرونزيتين من قبل، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول لنهائيات كأس العالم.