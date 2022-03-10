"حماس" بالضفة: استهداف قيادات شعبنا بالاعتقال سيزيد إصراره على المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف أن اعتقالات الاحتلال المكثفة لأبناء الشعب الفلسطيني واستهداف الرموز والقيادات بشكل خاص لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإصرار على خيار المقاومة كسبيل للتحرير ودحر الاحتلال.

وقال ناصيف في تصريح صحفي، الخميس: إن "خيار المقاومة فكرة راسخة في وجدان وعقل كل إنسان حر، وإن القتل والاعتقال لن يسهم إلا في تعزيز خيار المقاومة".

وأضاف: "كل المحاولات الهادفة إلى كسر إرادة المقاومة وإبعاد الجماهير عن الاصطفاف خلفها والثبات عليها كخيار للتحرير والانعتاق من الاحتلال، بأي شكل من أشكال الإرهاب والقمع.. أبدا لن يكتب لها النجاح".

وصعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال في مختلف مدن الضفة الغربية، وطالت قيادات ونواب وأسرى محررين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء، القيادي في حركة حماس خالد الحاج خلال اقتحام منزله في جنين.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عشرات المواطنين، بينهم القيادي بسام حماد والد الشهيد "أنس" من بلدة سلواد شرق رام الله، والنائب خليل ربعي من يطا جنوب الخليل، وأفرجت عنهم لاحقا.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر شباط 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، اعتقال قوات الاحتلال لـ434 مواطنا فلسطينيا، وبلغ عدد عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس 388 اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين