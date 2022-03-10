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الاتحاد الآسيوي يعتمد مواعيد وملاعب تصفيات كأس آسيا 2023

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الاتحاد الآسيوي يعتمد مواعيد وملاعب تصفيات كأس آسيا 2023

10 مارس 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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اتحاد كرة القدم الأسيوي
غزة/ وائل الحلبي:

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الآسيوي مواعيد مباريات التصفيات التكميلية المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر يونيو القادم.

وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الفلبين واليمن ومنغوليا، حيث تستضيف الأخيرة منافسات المجموعة.

واعتمدت لجنة المسابقات الملعب الوطني في (أولان باتار) عاصمة منغوليا، والذي يتسع لخمسة آلاف مشجع ويحتضن كل مباريات المجموعة الثانية في التصفيات.

ومن المقرر أن يفتتح "الفدائي" مشواره في التصفيات بمواجهات منتخب منغوليا يوم 8/6/2022، قبل أن يلتقي منتخب اليمن يوم 11/6/2022، فيما يختتم مشواره في التصفيات بلقاء منتخب الفلبين يوم 14/6/2022.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن إقامة التصفيات بنظام التجمع بدلاً من نظام الذهاب والإياب، في إطار الإجراءات التي يتخذها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام الاتحاد الآسيوي بتوزيع المنتخبات الـ24 على (6) مجموعات، حيث تتنافس هذه المنتخبات على (11) بطاقة للصعود لكأس آسيا والتي تستضيفها الصين عام 2023، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الست.

 

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#كرة القدم #اسيا #مواعيد مباريات

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