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أبو العطا: أخطأنا وأعدكم بتطبيق اللوائح بحذافيرها

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أبو العطا: أخطأنا وأعدكم بتطبيق اللوائح بحذافيرها

10 مارس 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

اعترف صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم بالخطأ الذي ارتكبه الاتحاد بعدم تطبيق اللوائح على الأندية خلال الفترة السابقة، واستخدام الحلول الوسط لحل بعض الإشكاليات.

ووعد أبو العطا خلال حديثه عبر إذاعة صوت الشعب في برنامج "ضربة حُرة" مع الزميل محمد طافش، بأن الاتحاد لن يتهاون في تطبيق اللوائح ولن يُكرر خطأ القفز عنها، وأنها ستكون الفيصل بين جميع الأندية والاتحاد، وأنه سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء.

وأكد أبو العطا خلال حديثه، أنه كان حالة من التعاطف مع نادي الشاطئ، للوضع الذي يعيشه بتواجده في أسفل جدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة، لكن ذلك لن يحدث لاحقاً، وسيلعب الجميع تحت القانون.

وأوضح أبو العطا، أن ما حدث مؤخراً من تخبط في قرارات الاتحاد، سببها تخفيف العبء المالي عن الأندية، مشيراً إلى أن الشرطة طلبت نقل المباراة لملعب الشهيد محمد الدرة لظروف أمنية، وأن الشجاعية طلب إقامتها على الملعب المُحدد لها مسبقاً بسبب التكلفة المالية الباهظة لنقل الجماهير، وأن الاتحاد وافق على طلب الشجاعية تعاطفاً معه رغم أنه الفريق الضيف، معترفاً بأن ذلك كان خطأ، لأن اتحاد كرة القدم هو صاحب القرار في تحديد الملعب.

واستغرب أبو العطا، من أن بعض اللاعبين والإداريين والمدربين تتسببوا بحالات الشغب، وليس الجماهير بالدرجة الأولى، مطالبا إياهم بالتروي وأن يكونوا عامل مساهم لتهدئة الأجواء.

وطالب أبو العطا، الجميع بعدم تأجيج ما يحدث على الساحة الرياضية، معتبراً أن ظاهر الشغب موجودة في كل دول العالم وليست في غزة فقط، وأن الاتحاد سيعمل على ضبط الأمور بالتعاون مع الجميع وفق القانون.

 

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#رياضة #اتحاد كرة القدم

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