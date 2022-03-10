فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام الحكومي: فيلم "صالون هدى" يسيء لنضال شعبنا

"الصحة" تطالب بتوفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي في غزة

شباب المغازي وخدمات رفح يفتتحان دوري "جوال" لكرة السلة

منتخب الكرة الشاطئية يواصل تدريباته استعدادا لبطولة غرب آسيا

"حماس" بالضفة: استهداف قيادات شعبنا بالاعتقال سيزيد إصراره على المقاومة

الاتحاد الآسيوي يعتمد مواعيد وملاعب تصفيات كأس آسيا 2023

إضراب شامل ببلدة جبل المكبر احتجاجًا على هدم المنازل

أبو العطا: أخطأنا وأعدكم بتطبيق اللوائح بحذافيرها

أبو دقة: المرأة الفلسطينية ربطت مصيرها بالوطن ولا تزال بقلب معركة الكفاح

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ69

إعلان تيك توك داخلي

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ69

10 مارس 2022 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
...
محكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي (أرشيف)

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 69 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وفصائلنا والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.

وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع العام الجاري، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، وبلغت أوامر "الإداري" خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#سجون الاحتلال #محاكم الاحتلال #الأسرى الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة