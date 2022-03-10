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غزة.. 3 وفيات و215 إصابة جديدة بـ"كورونا"

10 مارس 2022 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس،عن تسجيل 3 وفيات، و215 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد إجراء 1029 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، بتعافي 540 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأكدت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 248099 إصابة بينها 4648 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 241504 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1947.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 49.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس "كورونا" التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 670290.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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