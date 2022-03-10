الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 40 فلسطينيا بعد مداهمة منازلهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.



وأفاد شهود عيان إن "الاحتلال أعاد اعتقال الأسير المحرر بسام حماد (والد الشهـيد أنس حماد)، كما اعتقل لؤي فارس، والشيخ فريد حماد، وقاسم رياض، وعبد الرحمن حبش، ومحمد حبش، بعد اقتحام بلدة سلواد (شرق رام الله).



واعتقلت قوات الاحتلال، سالم قطش من بلدة يبرود، ورائد طايع حامد من بلدة بيتين (شرق رام الله)، وأعادت اعتقال الأسيرين المحررين عبد الرحمن الريماوي، ووسام الأسمر من بلدة بيت ريما (غرب رام الله).



وفي الخليل جنوب الضفة، اعتقل جنود الاحتلال، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خليل ربعي، وناصر ربعي وفضل الجبارين وجبرائيل العمور وفادي العمور وشقيقه محمد العمور وسامر الدبابسة، ويحيى أبو صبحة وزكريا أبو فنار وجميعهم من بلدة يطا، إضافة لاعتقال الشاب حمزة محمد الرواشدة من بلدة السموع جنوب الخليل.



واعتقلت قوات الاحتلال كذلك، محمد جمعة، وسليم رضوان، ومعاذ رضوان، وصلاح سويدان، وعادل دحبور، ومحمد رضوان، ومحمود سلامة، ومصطفى عناية، من بلدة عزون شرق قلقيلية.



كما اعتقلت الأسير المحرر محمد أبو عكر، وراني أبو عكر وعدي هماش من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعمر عزية وفاروق بدير وليث أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وفي جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان، بينهم أربعة أشقاء، بعد مداهمة منازلهم، وهم: رشاد ومحمد وغازي وعماد غنام، ومعين علاونة.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عزام عنون.

المصدر / فلسطين أون لاين