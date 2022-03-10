فوز مرشّح المعارضة بالرئاسة في كوريا الجنوبيّة

فاز المعارض يون سوك-يول بالرئاسة في كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت وكالة يونهاب الرسمية، في انتخابات أوصلت محافظا غير متمرّس بالسياسة إلى الحكم في رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا.

وبعد سباق شديد التقارب أعلن فوز يون، المدعي العام السابق الذي لم يسبق أن شغل منصبا يقتضي توليه خوض انتخابات، بعدما اعترف منافسه لي جاي-ميونغ من الحزب الديموقراطي الحاكم بهزيمته.

وأوردت الوكالة أنه "بعد فرز 98% من الأصوات، حصل يون، مرشّح حزب "سلطة الشعب"، على 48,59%من الأصوات مقابل حصول لي مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي على 47,79%".

وقال يون في كلمة أمام مناصريه قبيل منتصف الليل "إنه انتصار للشعب الكوري الجنوبي العظيم".

ويعيد انتصار يون البالغ 61 عاما حزب "سلطة الشعب" إلى الحكم بعدما تضرر في العام 2017 بشكل كبير من جراء تنحية الرئيسة بارك غونغ-هيي المنتمية لهذا الفصيل السياسي وحبسها لاحقا على خلفية استغلال السلطة.

يُذكر أن يون كان حينها المدعي العام في سيول وهو الذي قاد التحقيقات التي أفضت إلى سقوط الرئيسة.

وتشهد كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة حاليا موجة انتشار المتحورة أوميكرون مع تسجيل 342 ألفا و446 إصابة جديدة بها الأربعاء.

وقالت السلطات الصحية إن أكثر من مليون كوري جنوبي ثبتت إصابتهم بالفيروس يخضعون حاليا للعزل في منازلهم. تم تغيير قانون الانتخابات الشهر الماضي ليتاح لهم التصويت بشكل منفصل في نهاية اليوم.

وكان سمح للكوريين الجنوبيين بتصويت مبكر في 4 و5 آذار/ مارس. وصوت 37 بالمئة من ال44 مليون ناخب المسجلين في هذه المناسبة، وهي نسبة قياسية.

المصدر / وكالات