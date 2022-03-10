المخابز في بيت لحم تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار

أعلنت لجنة مخابز بيت لحم، مساء الأربعاء، عن إغلاق المخابز في المحافظة اليوم الخميس، في ظل ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز.

وجاء في بيان صدر عن المخابز - مكتوب بخط يدوي- من أنّ هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع السبل في محاولة للتوصل إلى حلول مرضية مع ذوي الاختصاص.

واتهم البيان أصحاب المطاحن المحلية، وكبار التجار والمستوردين، بالتسبب في ارتفاع الأسعار الحاصل في المواد الأساسية الداخلة في صناعة الخبز، بالاحتكار غير المبرر للأسعار وأهمها الطحين.

وأكد البيان، أن هذه الارتفاعات تشكّل عبئًا ثقيلًا عليهم يجعلهم غير قادرين على الاستمرار في العمل، في ظل ما وصفوه بارتفاعات "لا طاقة لهم بهم".

وعلى الرغم من تأكيد الوزارات المعنية بحماية المستهلك في أراضي السلطة الفلسطينية عن السيطرة على أسعار السلع التي دفعتها الحرب في أوكرانيا إلى الإرتفاع، إلا أن المخابز تشكو من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق.





المصدر / فلسطين أون لاين