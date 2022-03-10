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بنزيمة ينهي أحلام باريس ونجومه ويمنح ريال مدريد التأهل

10 مارس 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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سطع النجم الفرنسي كريمه بنزيمة على ملعب (سانتياغو برنابيو) وقاد فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقلب تأخر الفريق الملكي صفر - 1 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى انتصار مثير 3 - 1، الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وكان الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل الاستمرار في المسابقة التي غاب لقبها عن خزائنه منذ عام 2018، وذلك عقب خسارته صفر - 1 أمام منافسه الفرنسي في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي.

وتلقى الريال لطمة قوية في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم سان جيرمان بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 39، ليعود لهز شباك الفريق الإسباني مجددا، بعدما أحرز هدف فريق العاصمة الفرنسية الوحيد في مباراة الذهاب.

وفي الشوط الثاني، قاد بنزيمه انتفاضة الريال، بعدما سجل الأهداف الثلاثة للفريق الإسباني في الدقائق 61 و76 و78، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع، مواصلا هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ويطيح بسان جيرمان مبكرا من البطولة، التي مازال يبحث عن لقبه الأول بها.

المصدر / وكالات
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#ريال مدريد #أبطال أوروبا #باريس سان جيرمان

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