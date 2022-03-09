فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الولايات المتحدة ترفض نقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا بسبب "خطر عال"

بنزيمة ينهي أحلام باريس ونجومه ويمنح ريال مدريد التأهل

بعد شهرين.. وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

"الفلسطيني لحقوق الإنسان": نظام التحويل للعلاج خارج غزة يعتريه خلل كبير

أزمة خبز تهدد المنطقة.. مخابز لبنان تحذر من "توقف قسري" بسبب ارتفاع الأسعار

باحثون: استهداف 6 ولايات أميركيّة بهجوم سيبرانيّ صينيّ

مضرب عن الطعام.. المحرر "بشتاوي" يتعرض لمحاولات تغذية قسرية في سجون السلطة

الحكومة الفرنسية تحل رابطة "فلسطين ستنتصر" بزعم "معاداة السامية"

"المحكمة العسكرية" تمهل متهما عشرة أيام لتسليم نفسه

كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن المنخفض الجوي القادم

إعلان تيك توك داخلي

بعد شهرين.. وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

09 مارس 2022 . الساعة 23:16 بتوقيت القدس
...
وفاة أول زارع قلب خنزير (صورة أرشيفية)

بعد شهرين من العملية، توفي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثياً، وفق ما أعلن المستشفى الذي كان يُعالج فيه.

وقال مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان الأربعاء، إن ديفيد بينيت البالغ 57 عاماً توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته "بالتدهور في الأيام الأخيرة".

وأضاف أنه "عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، تم مده بالرعاية الطبية المخصصة للأشخاص المنازعين"، بحسب فرانس برس.

كذلك أشار إلى أن بينيت الذي خضع للعملية في السابع من يناير الفائت "تمكن من التواصل مع عائلته في ساعاته الأخيرة".

دون رفض فوري

يذكر أن المستشفى كان لفت عند الإعلان عن هذا الحدث العلمي قبل شهرين إلى أن العملية أظهرت للمرة الأولى أن قلباً حيوانياً يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري.

وكان ديفيد بينيت قد اعتُبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#قلب خنزير #مستشفى ميريلاند

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة