مضرب عن الطعام.. المحرر "بشتاوي" يتعرض لمحاولات تغذية قسرية في سجون السلطة

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن الوقائي التابع لسلطة رام الله، يحاول إجبار الأسير المحرر والمعتقل السياسي المضرب عن الطعام عبد الرحمن بشتاوي على فك إضرابه من خلال إطعامه قسريا والاعتداء عليه.

وأوضحت اللجة في بيان صحفي، أن بشتاوي مضرب عن الطعام والماء منذ اعتقاله قبل 4 أيام.

وكشفت اللجنة النقاب عن نقله عبر حمالة لجهة غير معلومة، في وقت مددت فيه محكمة السلطة في نابلس اليوم اعتقاله لمدة ١٠ أيام.

وقالت زوجة المعتقل، ربى الشلة‏، إنه أحضر إلى جلسة المحكمة وهو لا يقوى على الوقوف.

وأضافت أن عبد الرحمن أخبر القاضي بأنهُ يُشبح يومياً ويتم التحقيق معه بغير ما هو منسوب إليه من تهم زائفة.

وأشارت إلى أن "وقائي السلطة" يحقق مع زوجها حول دورات لتحفيظ القرآن الكريم.

واعتقلت أجهزة السلطة بشتاوي في السادس من الشهر الجاري بعد استدعائه للمقابلة من جهاز الوقائي في مدينة نابلس، وفور اعتقاله أعلن الإضراب عن الطعام والماء.

وسبق أن تعرض بشتاوي للاعتقال من قبل جهاز الوقائي في 22 يونيو 2021 من مكان عمله.

كما اعتقل لدى الاحتلال عام 2016 عندما كان طالباً في جامعة النجاح.

المصدر / فلسطين أون لاين