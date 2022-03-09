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كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن المنخفض الجوي القادم

09 مارس 2022 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، تنويهاً بشأن المنخفض الجوي القادم لقطاع غزة.

ودعت الشركة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم.

 وتوقع الراصد الجوي دخول المنطقة تحت تأثير جبهة هوائية باردة وعدم استقرار أحوال الطقس خلال اليومين المقبلين.

وشددت الشركة على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المنازل والمنشآت من تسربات المياه لشبكة الكهرباء خاصتهم، ومن خطر المواد المتطايرة وتثبيتها خشية وقوعها على شبكة الكهرباء.

كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والأسلاك والأعمدة الحديدية حفظاً لأمنهم وسلامتهم، وضرورة توعية الأطفال بهذا الشأن، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على رقم الطوارئ ( 133) الخاص بالشركة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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