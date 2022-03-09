فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المحكمة العسكرية" تمهل متهما عشرة أيام لتسليم نفسه

كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن المنخفض الجوي القادم

وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية

الصين تتبرع لـ"أونروا" بـ 200 ألف جرعة من لقاحات كورونا

وفد من حزب الشعب الفلسطيني يصل إلى الجزائر

"حسين الشيخ" يلتقي "يائير لابيد" للمرة الثانية منذ يناير

النائب "البوريني": صلاة "الفجر العظيم" فيها مراغمة وإغاظة للاحتلال

مباحث التموين تتحفظ على 13 طن دقيق وأعلاف بخان يونس

دائرة "حماس" الفنية تهاجم "صالون هدى"

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

إعلان تيك توك داخلي

الصين تتبرع لـ"أونروا" بـ 200 ألف جرعة من لقاحات كورونا

09 مارس 2022 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
...

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن حكومة جمهورية الصين الشعبية تبرعت للوكالة بمئتي ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19.

وأضافت "الأونروا" في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم اللقاحات إلى ثلاثة من أقاليم عمليات الوكالة، وهي الأردن ولبنان وسوريا، في الأسبوع الأخير من شباط 2022".

 وأوضحت أن "هذه المساهمة الحيوية من لقاحات كوفيد-19 ستساعد في حماية لاجئي فلسطين، والأهم من ذلك أنها تكمل وتسهم في برامج التطعيم الوطنية ونشرها في البلدان المضيفة".

وأشارت إلى أن "هذا التبرع السخي جاء كاستجابة فورية من الصين لاحتياجات الوكالة وسط القيود العالمية على إمدادات لقاح كوفيد-19، إضافة إلى حالات عدم اليقين الناشئة حول عمليات التطعيم في جميع أنحاء المنطقة".

وأكدت أونروا أن هذه المساهمة من حكومة الصين تبعث برسالة تضامن واضحة مع لاجئي فلسطين، الذين أصبحوا عرضة للمخاطر بشكل متزايد بسبب الجائحة والصراع الإقليمي المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#لبنان #سوريا #الصين #الأردن #أونروا #اللاجئون #كورونا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة