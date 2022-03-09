الصين تتبرع لـ"أونروا" بـ 200 ألف جرعة من لقاحات كورونا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن حكومة جمهورية الصين الشعبية تبرعت للوكالة بمئتي ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19.

وأضافت "الأونروا" في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم اللقاحات إلى ثلاثة من أقاليم عمليات الوكالة، وهي الأردن ولبنان وسوريا، في الأسبوع الأخير من شباط 2022".

وأوضحت أن "هذه المساهمة الحيوية من لقاحات كوفيد-19 ستساعد في حماية لاجئي فلسطين، والأهم من ذلك أنها تكمل وتسهم في برامج التطعيم الوطنية ونشرها في البلدان المضيفة".

وأشارت إلى أن "هذا التبرع السخي جاء كاستجابة فورية من الصين لاحتياجات الوكالة وسط القيود العالمية على إمدادات لقاح كوفيد-19، إضافة إلى حالات عدم اليقين الناشئة حول عمليات التطعيم في جميع أنحاء المنطقة".

وأكدت أونروا أن هذه المساهمة من حكومة الصين تبعث برسالة تضامن واضحة مع لاجئي فلسطين، الذين أصبحوا عرضة للمخاطر بشكل متزايد بسبب الجائحة والصراع الإقليمي المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين