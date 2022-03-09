وفد من حزب الشعب الفلسطيني يصل إلى الجزائر

وصل اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية، وفدا من حزب الشعب الفلسطيني.

وقال الحزب في تصريحات صحفية إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة القيادة الجزائرية بناءً على الدعوة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستضافة حوار الفصائل من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.



ويضم الوفد اعضاء المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وجيه ابو ظريفة وفهمي شاهين.

وقال أبو ظريفة، أن الوفد سيسلم الجانب الجزائري مذكرة شاملة تتضمن رؤية الحزب لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على أساس قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واتفاقات المصالحة ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.



وأكد أن حزب الشعب الفلسطيني يثق في قدرة دولة الجزائر الشقيقة على وضع التصورات الملائمة وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات العظيمة التى تواجه شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين