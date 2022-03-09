"حسين الشيخ" يلتقي "يائير لابيد" للمرة الثانية منذ يناير

اجتمع وزير الشؤون المدنية لدى السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الأربعاء، مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، للمرة الثانية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال الشيخ، عبر "تويتر": "التقيت قبل قليل وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد"، من دون أن يحدد مكان اللقاء.

وتابع: "أكدت له ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ووقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين، وتناولنا الوضع الإقليمي والدولي".

ويأتي إعلان الشيخ عن لقائه مسئول في في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي ازدادت جرائمه واعتداءاته بحق شعبنا الفلسطيني.

ومنذ عام 2014، توقفت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ جراء رفض الأخير وقف الاستيطان.

وسبق أن اجتمع الشيخ ولابيد في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين