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النائب "البوريني": صلاة "الفجر العظيم" فيها مراغمة وإغاظة للاحتلال

09 مارس 2022 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
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أكد النائب في المجلس التشريعي حسني البوريني أن الحشد في صلاة الفجر العظيم فيها مراغمة وإغاظة للاحتلال الإسرائيلي ورفع لمعنويات الشعب الفلسطيني.

 وأوضح البوريني أن صلاة الفجر في المساجد توثق ارتباط الفلسطينيين بالمقدسات التي يتربص بها الاحتلال بالهدم والتهويد.

 ودعا النائب في التشريعي للحشد وتكثيف التواجد في المساجد في جمعة لن نرحل وخاصة في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

  ووجه رسالة لجميع الفلسطينيين بشد الرحال لصلاة الفجر وخاصة في المسجد الأقصى لأنها فريضة ربانية. 

 وقال البوريني: "رغم الظروف القاهرة التي يعانيها الشعب الفلسطيني إلا أن هناك التزاما واسعا بالصلاة في المساجد وهو الأمر الذي يخشاه الاحتلال".

وأضاف: "يجب أن نحفر أنفسنا ونشد عضد بعضنا لأوسع مشاركة في صلاة الفجر رغم القيود والملاحقات كي ينصرنا الله، بعد ابتلائنا بالاحتلال".

 ونبه إلى وجود دعوات أطلقها نشطاء لأداء صلاة الفجر العظيم في عدد من مساجد الضفة. 

 وسبق أن دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شعبنا الفلسطيني لمواصلة الحشد للمشاركة في حملة الفجر العظيم، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحثت حماس في بيان صحفي، جماهير شعبنا في أماكن وجوده كافة، على المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، يوم الجمعة القادم في حملة الفجر العظيم "فجر لن نرحل" في المسجد الأقصى المبارك، وفي كلّ مساجد فلسطين المحتلة.

وأشادت الحركة بالمشاركة الواسعة في حملات "الفجر العظيم" السَّابقة، من جماهير شعبنا في الداخل والشتات.

وأكدت أن هذه الحملات "تبعث برسائل للعدو الصهيوني أنَّ شعبنا بمكوّناته كافة، ماضٍ في طريق تحرير الأرض والمقدسات، مهما كانت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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