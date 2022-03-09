دائرة "حماس" الفنية تهاجم "صالون هدى"

استنكرت دائرة الإنتاج الفني في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حملة التشويه المقصود في فيلم "صالون هدى" للنضال الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نستنكر التشويه المقصود في فيلم "صالون هدى" والذي يسيء لنضال الشعب الفلسطيني واختصاره في مشاهد رديئة".

وأضافت: "المشاهد في الفيلم الهدف منها نيل الشهرة باسم الفن والحصول على الأموال المغمّسة بكرامة الشعب المناضل من الدول المانحة على حساب القضية الفلسطينية".

ويعرض الفيلم مقطعا "إباحيا" أثار استنكاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدور قصة الفيلم على فكرة "إسقاط فتيات في صالون سيدات للتعامل مع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي"، وهو من إخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

المصدر / فلسطين أون لاين