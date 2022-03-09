فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد من حزب الشعب الفلسطيني يصل إلى الجزائر

"حسين الشيخ" يلتقي "يائير لابيد" للمرة الثانية منذ يناير

النائب "البوريني": صلاة "الفجر العظيم" فيها مراغمة وإغاظة للاحتلال

مباحث التموين تتحفظ على 13 طن دقيق وأعلاف بخان يونس

دائرة "حماس" الفنية تهاجم "صالون هدى"

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

"مخترع ومهندس مبدع".. الاحتلال يحول الأسير اشتية للاعتقال الإداري

الجزائر: موعد القمة العربية في نوفمبر القادم

حماس: نرفض جميع أشكال التواصل مع الاحتلال وندعو لتعزيز صمود شعبنا

"الجهاد الإسلامي" تستنكر استقبال تركيا "هرتسوغ"

إعلان تيك توك داخلي

دائرة "حماس" الفنية تهاجم "صالون هدى"

09 مارس 2022 . الساعة 18:52 بتوقيت القدس
...

استنكرت دائرة الإنتاج الفني في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حملة التشويه المقصود في فيلم "صالون هدى" للنضال الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نستنكر التشويه المقصود في فيلم "صالون هدى" والذي يسيء لنضال الشعب الفلسطيني واختصاره في مشاهد رديئة".

وأضافت: "المشاهد في الفيلم الهدف منها نيل الشهرة باسم الفن والحصول على الأموال المغمّسة بكرامة الشعب المناضل من الدول المانحة على حساب القضية الفلسطينية".

ويعرض الفيلم مقطعا "إباحيا" أثار استنكاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدور قصة الفيلم على فكرة "إسقاط فتيات في صالون سيدات للتعامل مع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي"، وهو من إخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #فيلم #صالون هدى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة