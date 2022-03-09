طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، عدة قرارات إدارية في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء.

وأقرت اللجنة الخطة الخمسية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم العالي من المدارس، وناقشت عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واعتمدت اللجنة كلاً من محضر اجتماع لجنة الشؤون الإدارية ولجنة شؤون الأراضي، ولجنة المركبات الحكومية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل حول مجمل الأوضاع العامة من وكلاء الوزارات المختصة، وجهود ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي، وقررت اللجنة ما يلي:

-إقرار آلية ومحددات تنظيم الحوادث القضائية وما يترتب على ذلك من حقوق وإجراءات.

-اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.

-إقرار مبادرة تطوير وتوحيد منظومة التحقيقات الإدارية في الدوائر الحكومية.

-تكليف ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة العدل لإجراء التعديلات النهائية على لائحة الابتعاث والتدريب.

-المصادقة على محددات التكليفات للوظائف الإشرافية في الدوائر الحكومية، على قاعدة تكافؤ الفرص.

-الموافقة على آليات تعديل بيانات سجلات الحاصلين على لم الشمل في الأنظمة المحوسبة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية.

-اعتماد توصيات وزارة التنمية الاجتماعية حول التقرير الخاص بمسح الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة الأمن الغذائي.

-تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والداخلية والأمن الوطني، والاقتصاد الوطني، لدراسة الاحتياجات البشرية واللوجستية لتطوير العمل في معبري رفح وكرم أبو سالم التجاري.

-اعتماد جدول تشكيلات نقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين