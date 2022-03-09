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"مخترع ومهندس مبدع".. الاحتلال يحول الأسير اشتية للاعتقال الإداري

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حوله لـ"الإداري" يوم الإفراج عنه

"مخترع ومهندس مبدع".. الاحتلال يحول الأسير اشتية للاعتقال الإداري

09 مارس 2022 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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 حولت سلطات الاحتلال الأسير المهندس أنس اشتية من نابلس للاعتقال الإداري، في اليوم الذي كان من المنتظر الإفراج عنه.

 وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال حولت اشتية للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بعد قضاء حكمه الفعلي البالغ أربعة أشهر في سجون الاحتلال.

‏ واعتقل المهندس اشتية من بلدة تل قضاء نابلس في ‎9/12/2021  خلال حملة اعتقالات استهدفت طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.

وأنس اشتية طالب في كلية الهندسة بجامعة النجاح بنابلس تخصص ميغا الكترونيك.

 وتميز منذ نشأته بأفكار إبداعية وقدم عدة اختراعات شارك من خلالها في مسابقات عربية وحصل على الجائزة الأولى في إحداها.

 ومن بين اختراعات اشتية جهاز للكشف عن تسرب الغاز وأول أكسيد الكربون في المنزل واستشعار الليل والنهار.

ورفض اشتية عروضا للدراسة في جامعات ألمانية وأمريكية وأصر على البقاء في فلسطين.

لكنه تعرض خلال مسيرته التعليمية للملاحقة والاعتقال أكثر من مرة من قبل الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وتسببت الاعتقالات المتكررة وسياسة الباب الدوار بحرمان عائلته من الاجتماع طوال 11 سنة.

 وسبق أن أكدت الكتلة الإسلامية بأنها ستبقى دوماً في خدمتهم، ولن تثنيها الاعتقالات ولا التضحيات، وستبقى في ريادة العمل الوطني والنقابي مهما كلفنا ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين/حرية نيوز
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#الاعتقال الإداري #الاحتلال الإسرائيلي #أنس اشتية

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