الجزائر: موعد القمة العربية في نوفمبر القادم

وافق وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، على مقترح جزائري بعقد القمة العربية المقبلة يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بالجزائر.

جاء ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وذكر البيان، أن "وزراء الخارجية العرب المجتمعين (في العاصمة المصرية) القاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري تبنوا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر".

وأوضح البيان، إن "التاريخ تم ترسيمه يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022 تزامنا مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة (ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954).

ولفت إلى أن هذا التاريخ له "رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخا جامعا كرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة".

واعتبر البيان، أن "العرب أمام موعد سياسي مهم في تاريخ الأمة العربية ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك لتمكين الأمة العربية من إسماع صوتها والتفاعل والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ويشار أن القمة العربية كانت قد تأجلت في 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

المصدر / الأناضول