إطلاق نار على الاحتلال ورشق مركبات مستوطنين بالحجارة في الضفة

أطلق مقاومون النار مساء اليوم الأربعاء، صوب قوات الاحتلال في بلدة العرقة غرب جنين، فيما استهدف شبان مركبات مستوطنين بالحجارة في عدة محاور بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص عند جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب جنين، بالتزامن مع مواجهات اندلعت في المنطقة.

وفي الخليل تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين، وفق مصادر إعلام عبرية.

كما تضررت حافلة أخرى للمستوطنين بعد استهدافها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية والتي تشهد عمليات رشق بالحجارة متكررة تستهدف مركبات المستوطنين.

وفي الداخل المحتل أصيب مستوطنان بعد تعرضهما للضرب وتحطيم زجاج سيارتهما من قبل فلسطينيين قرب مستوطنة "بتاح تكفا" المقامة على أراضي قرية الملبس قضاء حيفا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين الاثنين لاحقاً.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين