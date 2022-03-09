بلدية دير البلح تعلن بدء الاستعدادات لموسم الاصطياف 2022

أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بدء استعداداتها لموسم الاصطياف 2022 على شاطئ البحر، مشيرة أنها أطلقت صباح اليوم حملة "نحو شاطئ أجمل" الهادفة لتنظيف شاطئ البحر.

وأكد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو أن الحملة جاءت بالتعاون والتنسيق بين فرق البلدية بأقسام الصيانة والنظافة وغيرها من الفرق العاملة والفرق الشبابية والتنظيمات ومخاتير ووجهاء المدينة وعائلاتها من اجل شاطئ جميل وآمن سيما أنه يعتبر المتنفس الوحيد لأهلنا.

وقال: "بدأت فرقنا بالتجهيز والاستعداد لموسم الاصطياف 2022 منذ الصباح عبر إصلاح الطرق المؤدية للبحر، وشبكات الإنارة، وإزالة المكبات العشوائية، وتجهيز أبراج الإنقاذ البحري.

ودعا أصحاب الاستراحات إلى البدء بالتجهيز وتهيئة الشاطئ لاستقبال أبناء شعبنا في دير البلح خاصة والقطاع بشكل عام سيما أن بحر دير البلح يعتبر من أجمل الشواطئ في قطاع غزة، وفق حديثه.

وأعرب عن أمله أن يكون موسم الاصطياف آمن ومستقر وأن ينعم أهلنا بالقطاع بأجواء هادئة ومطمئنة على شاطئ البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين