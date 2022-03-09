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بمحيط جامعة خضوري

3 إصابات برصاص الاحتلال إثر مواجهات شمال الخليل

09 مارس 2022 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم في محيط حرم جامعة "فلسطين التقنية- خضوري"، فرع مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف المطاطي الذي أطلقته جنود الاحتلال صوب العشرات من الشبان.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات آخرين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال تصديهم لاقتحام جيش الاحتلال لمراسم تأبين الشهيد عمار أبو عفيفة، في حرم جامعة خضوري.

وتتعرض جامعة "فلسطين التقنية" لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال التي تقتحم حرمها باستمرار في محاولة لمنع الفعاليات الوطنية التي تقوم بها الكتل الطلابية.

ويوم السبت، أصيب العشرات من طلاب جامعة القدس ببلدة أبوديس في القدس المحتلة، بالرصاص المطاطي و"التوتو" والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت داخل الجامعة ومحيطها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#الخليل #إصابات #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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