كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 10 مارس.

وأوضحت أن السفر للمسافرين المتبقية أسماؤهم من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق والحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/13) اضغط هنا ، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/10) اضغط هنا

ودعتهم للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 3/10: فحص الحافلات (2-4).

- الأحد 3/13: فحص الحافلات (5-7).

- الإثنين 3/14: فحص الحافلات (8-10).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، و"الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده"، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

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المصدر / فلسطين أون لاين