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حماس: نرفض جميع أشكال التواصل مع الاحتلال وندعو لتعزيز صمود شعبنا

09 مارس 2022 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها جميع أشكال التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى والقدس، ويواصل حصاره وعدوانه على قطاع غزة ويواصل اعتقال آلاف الأسرى، ويقتل الأطفال ويهدم البيوت ويشرد العائلات.

وطالبت حماس في بيان لها اليوم، بعدم إتاحة الفرصة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لاختراق المنطقة العربية والعبث بمصالح شعوبها. 

كما دعت إلى تعزيز صمود شعبنا باعتباره القلعة الأولى في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وعن مصالح أمتنا التي تتناقض حتما مع مصالح دولة الاحتلال.

وأشارت حماس إلى أنها تتابع بقلق بالغ زيارات مسؤولي دولة الاحتلال وقادته لعدد من الدّول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس دولة الاحتلال "يتسحاق هرتسوغ" لعددٍ من دول المنطقة.

وقالت "إننا نعبّر عن أسفنا من تلك الزيارات لأشقائنا في الدّول العربية والإسلامية، التي نعدّها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".

وجددت حماس التّأكيد على رفضها التواصل مع دولة الاحتلال، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد من الدَّعم لشعبنا لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقنا الوطنية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#حماس #التطبيع خيانة #الاحتلال الإسرائيلي

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