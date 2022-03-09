الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا

قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا، علي خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا ودعم مينسك للعملية العسكرية.

وشملت العقوبات الجديدة فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، وفق بيان للاتحاد برئاسة فرنسا.

وأقر ممثلو الدول الأعضاء، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقوبات جديدة أيضا تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة كما أضافوا قادة روس وأشخاص من طبقة رجال الأعمال الروسية إلى قائمتهم السوداء.

وتأتي عقوبات اليوم بهدف استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين.

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / فلسطين أون لاين