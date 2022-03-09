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"هنية" يعزي ذوي الشهيد عبد الرحمن قاسم

09 مارس 2022 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية (أرشيف)

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" والد الشهيد عبد الرحمن جمال قاسم، من مخيم الجلزون، الذي ارتقى إثر تنفيذه عملية القدس البطولية في سوق القطانين مساء الإثنين الماضي.

وقدّم رئيس الحركة التعازي لوالد الشهيد، مشيدًا بثباته وبصموده، وبالعملية البطولية التي تؤكد أن جيل الرباط في الضفة والقدس سيحمون القدس بدمائهم الزكية، وبكل ما يملكون من وسائل.

وشدد على أن دماء عبد الرحمن ومَن سبقه من الشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم أرض القدس المباركة لن تضيع هدرًا وهي على طريق التحرير بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #هنية #الضفة #عبد الرحمن قاسم

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