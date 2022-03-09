"حماس" تدعو لدعم المعلمين الفلسطينيين في لبنان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أن الاهتمام بالمعلم واجب على الجميع، "نظرا لما يقدمه من دور ورسالة تساهم في نهضة المجتمع وتقدم الأجيال".

وقالت هيئة العمل الجماهيري للحركة في لبنان عبر بيان لها اليوم الأربعاء، إن "المعلم الفلسطيني في العالم عموما، وفي لبنان خصوصا، له مساهمات عظيمة في التربية والتعليم والتدريب والتطور والتقدم والرقي".

ودعت الهيئة إلى "دعم المعلم الفلسطيني في لبنان بكل الوسائل، والدفاع عن حقوقه، وتوفير أفضل السبل لمساعدته في تأدية رسالته للمجتمع".

وأكدت على أن "دور الأهل والمجتمع يتكاملان مع دور المعلم من أجل إنجاح العملية التعليمية، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، وتنعكس على الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ما أنتجته جائحة كورونا من ضعف للمسيرة التعليمية".

وطالبت الهيئة وكالة "الأونروا" بتوفير الدعم اللازم للمعلم، وعدم إرهاقه وتشتيته، من خلال توفير الأمن الوظيفي له، وفتح باب التوظيف لخريجي الجامعات، وزيادة المشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى إنصاف معلمي الدعم الدراسي وخريجي دار المعلمين، ومعلمي الروسترات (قوائم التشغيل المؤقت)، والإسراع في توظيفهم، والإشراف على ندوات حوارية بين المدرسة والمجتمع المحلي؛ من أجل تعزيز مكانة المعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين