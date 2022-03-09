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محكمة الاحتلال تُمدّد توقيف 11 أسيرًا من جنين

09 مارس 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

مدّدت (محكمة) سالم العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، توقيف 11 أسيرًا من محافظة جنين بالضفة الغربية، لفتراتٍ مختلفة، بحُجّة استكمال التحقيق.

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمُحرّرين في بيانٍ مقتضب، على أنّ الأسرى الموقوفين هم: أمير نزّال تمدّد ليوم 13/3، ومحمد أحمد كميل تمدّد ليوم 13/3، وأوس عجاوي تمدّد ليوم 15/3، وحسّان الشرباتي تمدّد ليوم 15/3، وسائد أبو عبيد تمدّد ليوم 17/3، ومؤمن طوقان تمدّد 72 ساعة للإداري، وعماد أشقر تمدّد 72 ساعة للإداري، وحازم براهمة تمدّد ليوم 17/3، ويوسف طحاينة تمدّد ليوم 10/3، وآدم طحاينة تمدّد ليوم 10/3، ومحمد أبو الرب تمدّد ليوم 13/3.

ويبلغ عدد الأسرى والمُعتقلين الفلسطينيّين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسيرًا، منهم (32) أسيرةً، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلًا، وعدد المعتقلين الإداريّين إلى نحو (500) معتقلٍ، فيما وصل عددُ شهداءِ الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #محكمة الاحتلال #توقيف أسرى

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