فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة الأسرى: الأسير المريض أبو حميد يصارع آلامه

حراك المعلمين يهاجم خطوات الاتحاد بالضفة ويصفها بالتمثيلية

"حماس" تدعو لدعم المعلمين الفلسطينيين في لبنان

"هنية" يعزي ذوي الشهيد عبد الرحمن قاسم

محكمة الاحتلال تُمدّد توقيف 11 أسيرًا من جنين

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد أحمد سيف شمالي نابلس

"تيك توك" يمنع نشر مقاطع فيديو جديدة على منصته في روسيا

"الزراعة بغزة" تتوقع انتاج 200 طن من العسل للموسم الحالي

لليوم 11.. تواصل فعاليات خيمة الشؤون الاجتماعية قبالة (UNDP) بغزة

"حماس" و"الجهاد" تنعيان الشهيد أحمد حكمت سيف

إعلان تيك توك داخلي

بالفيديو الآلاف يشيعون جثمان الشهيد أحمد سيف شمالي نابلس

09 مارس 2022 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
...
جانب من تشييع الشهيد "سيف" بنابلس

شيع آلاف المواطنين، جثمان الشاب أحمد حكمت سيف، الذي أعلن عن استشهاده فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها الأسبوع الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية برقة، شمال مدينة نابلس.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى بعد تأدية المراسم العسكرية، وصولا إلى البوابة الغربية للقرية، حيث حُمل الشهيد على الأكتاف، وسط صيحات المشيعين الغاضبة، وإطلاق مسلحين النار في الهواء.

وكان الشهيد قد أصيب بخمس رصاصات، أدت إلى تهتك كبير في الأجزاء الداخلية، وفقدانه لكميات كبيرة من الدماء.

وخضع سيف لعدة عمليات جراحية، وفقد كمية كبيرة من الدماء، وبقي في غرفة العناية المكثفة، حتى أعلن فجر اليوم عن استشهاده.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#شهيد #نابلس #تشييع شهيد #أحمد سيف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة