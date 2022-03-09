"تيك توك" يمنع نشر مقاطع فيديو جديدة على منصته في روسيا

أعلن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، الأحد، أنه علق إمكانية نشر مقاطع فيديو جديدة على منصته في روسيا، بعدما اعتمد مجلس الدوما قانونا جديدا ينص على فرض عقوبة السجن على كل من ينشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي وغزوه لأوكرانيا.

وقال التطبيق في سلسلة تغريدات إنه "في ضوء القانون الجديد بشأن (المعلومات المضللة)، فإنه ليس لدينا خيار آخر سوى تعليق البث المباشر وتعليق نشر المحتوى الجديد (...)" إلى حين درس العواقب المحتملة على سلامة" موظفي "تيك توك" ومستخدمي الشبكة الاجتماعية.

ويأتي هذا الإعلان من جانب تطبيق "تيك توك" بعد أسبوع شهد منع السلطات الروسية الوصول إلى فيسبوك في البلاد وتقييد الوصول إلى تويتر.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يحدد "تيك توك" ما إذا كانت مقاطع الفيديو المنشورة من الخارج ستظل متاحة للمستخدمين الروس أم لا.

ويتخذ قرار هذا التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بعدا دبلوماسيا، لأن "تيك توك" شركة تابعة لمجموعة بايت دانس الصينية.

وحتى الآن امتنعت الصين التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، عن إدانة غزو أوكرانيا.

المصدر / وكالات