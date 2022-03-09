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"حماس" و"الجهاد" تنعيان الشهيد أحمد حكمت سيف

09 مارس 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب أحمد حكمت سيف

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، الشهيد الشاب أحمد حكمت سيف، الذي ارتقى فجر اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المواجهات البطولية لشبابنا الثائرين مع جيش الاحتلال قبل أيّام، في بلدة برقة، شمال غرب نابلس في الضفة المحتلة.

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: إنَّ "رصاص الإرهاب، ووحشية الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضدّ شعبنا وشبابنا في الضفة المحتلة، لن يمنعهم من مواصلة طريق المقاومة والانتفاضة والاشتباك مع العدو بكلّ الوسائل، والانتصار للقدس والأقصى".

وأضاف: "تضحياتهم ونضالهم منارة يهتدي بها شعبنا، ودماءُ الشهداء تعبّد طريقه نحو التحرير والعودة".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد "سيف"، محذرة في ذات الوقت الاحتلال من تداعيات هذه الجرائم المتواصلة "التي لن يسمح ثوار الشعب الفلسطيني ومجاهدوه أنّ تمر دون رادع يليق بحجمها وبشاعتها".

ودعت للالتفاف حول المقاومة وخيارها الوحيد القادر على استرداد الحق المسلوب وتصعيد الفعل المقاوم على كل نقاط التماس والاشتباك.

واستشهد فجر اليوم الأربعاء، الشاب "سيف" (23 عامًا)، من قرية برقة شمال غرب نابلس، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب سيف أصيب في الأول من مارس/ آذار الجاري بثلاث رصاصات في البطن والظهر إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة دعم واسناد للأسرى في برقة، وأدخل الى المستشفى بحالة حرجة، وأعلن عن استشهاده اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الشهيد أحمد حكمت سيف

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