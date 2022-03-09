الاحتلال يهدم منزلا في رأس خميس بمخيم شعفاط

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل مواطن فلسطيني في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة آلياتها الثقيلة رأس خميس وشرعت بعملية هدم المنزل قيد الإنشاء، ويعود للمواطن أبو صهيب السعيري.

وذكرت مصادر مقدسية أن عملية الهدم تمت بدعوى البناء بدون ترخيص، وجاءت في أعقاب إجبار قوات الاحتلال أمس الثلاثاء المواطن أحمد عبد الرزاق صيام عبد الرازق، على هدم منزله في حي الأشقرية ببيت حنينا بالقدس المحتلة قسريا.

وأجبر عبد الرازق على هدم منزله ذاتياً بعد تلقيه اتصالاً من قبل قوات الاحتلال، وهددته بدفع عشرات آلاف الشواكل تكلفة عملية الهدم في حال عدم تنفيذه ذاتياً.

وتصعد قوات الاحتلال من وتيرة هدم المنازل الفلسطينية وتتعمد الحد من رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين، بهدف دفعهم للرحيل القسري عنها، وإيجاد أغلبية يهودية في المدينة.

ووثق تقرير دوري تدمير قوات الاحتلال والمستوطنين 87 منشأة فلسطينية بينها محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، ومصادرة 27 أخرى بالضفة والقدس، خلال شهر فبراير الماضي.

وحسب التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد هدمت قوات الاحتلال خلال فبراير 28 منزلاً، وأخطرت عشرات بالهدم، مقابل هدم 23 منزلاً الشهر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين